Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Συγγρού, λόγω εργασιών στις 2 και 3 Ιουνίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρος Συγγρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρου Ποσειδώνος, ως εξής:

• Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος: κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄.

• Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή: κατά τις ώρες 10.00΄ έως 17.00΄.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

