Το Βερολίνο θέλει τόνωση της ειδικής σχέσης με το Πεκίνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κίνα παραμένει ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, παρά τις δυσμενείς οικονομικές προβλέψεις.

Η Κίνα παραμένει «Νούμερο 1» εμπορικός εταίρος της Γερμανίας. Η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία εν μέσω δυσοίωνων οικονομικών προβλέψεων.Η υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε επισκέπτεται την Κίνα για τρεις ημέρες. Από την αρχή του ταξιδιού της, η Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός (CDU) θα επιδιώξει να επικεντρωθεί κυρίως σε ένα πράγμα: Να διασφαλίσει δίκαιους όρους ανταγωνισμού για τις γερμανικές εταιρείες στη Λαϊκή Δημοκρατία και στο εμπόριο με την Κίνα. «Ο ανταγωνισμός δεν μας είναι ξένος. Ο ανταγωνισμός μας ωφελεί», τόνισε η Ράιχε πριν από τη συνάντηση με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο στο Πεκίνο. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός θα πρέπει να δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αμοιβαία επωφελής και διαφανής. Πρέπει, όπως επισημαίνει η γερμανική πλευρά, να ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητας, που σημαίνει συγκρίσιμη πρόσβαση στην αγορά και ανταγωνιστικούς όρους για τις εταιρείες στη Γερμανία και την Κίνα.



Εκτός από το θέμα του ανταγωνισμού και των όρων πρόσβασης στην αγορά για τις εταιρείες, η Ράιχε σχεδιάζει επίσης να συζητήσει με τον Γουάνγκ τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την πρόσβαση της Γερμανίας σε σπάνιες γαίες στην Κίνα. Εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών έχουν ταξιδέψει ως συνοδεία της. Πριν από τη συνάντησή της με τον Γουάνγκ, η Γερμανίδα υπουργός συνομίλησε με τον Τσου Χάιμπινγκ, υφυπουργό στην Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων. Αυτός ο οργανισμός θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους φορείς σχεδιασμού οικονομικής πολιτικής της Κίνας. Για την εγκαθίδρυση ισχυρών οικονομικών δεσμών, απαιτούνται «πολύ καλές διμερείς συνομιλίες», τόνισε η Ράιχε, όπως ακριβώς είχε πράξει και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα τον Φεβρουάριο. Τώρα, όπως είπε, είναι καθήκον της «να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε εκείνος».

Πηγή: Deutsche Welle

Σειρά σημαντικών συναντήσεωνΗ Ράιχε σχεδιάζει επίσης να συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λίφενγκ, ο οποίος έχει την ευθύνη για τα εμπορικά ζητήματα στην κινεζική κυβέρνηση. Η υπουργός συνοδεύεται στο ταξίδι της από αρκετούς εκπροσώπους γερμανικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της BASF, Μάρκους Καμίτ, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Thyssenkrupp, Μιγκέλ Άνχελ Λόπεζ Μπορέγκο. Η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, αλλά πολύ περισσότερα αγαθά εισάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία από ό,τι εξάγονται εκεί. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών πέρυσι ήταν λίγο πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γερμανία εισήγαγε αγαθά αξίας 170,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Κίνα, αυξάνοντας τις εισαγωγές της κατά 8,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, οι γερμανικές εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 9,7% στα 81,3 δισεκατομμύρια ευρώ.Ανάπτυξη μόλις 0,5% του ΑΕΠΗ επίσκεψη της Ράιχε πραγματοποιείται την ώρα που το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων για την γερμανική οικονομία, οι αποκαλούμενοι «πέντε σοφοί», δημοσίευσε την εαρινή τους έκθεση με τις προγνώσεις για την ετήσια μεγέθυνση της οικονομίας της χώρας, ρίχνοντας περίπου στο μισό την πρόβλεψη για την ανάπτυξη από το 0,9%, που έλεγαν το περασμένο φθινόπωρο, στο 0,5% του ΑΕΠ τώρα. Ανάλογη πρόβλεψη είχε κάνει πριν από ένα μήνα και η ίδια η γερμανική κυβέρνηση. Βασικός λόγος για τη μείωση των προσδοκιών η αστάθεια στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.Πηγές: ARD, SZ

