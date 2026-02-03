Το Ιράν απαίτησε οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεταφερθούν στο Ομάν από την Κωνσταντινούπολη και να διεξαχθούν σε διμερή μορφή, ανέφερε την Τρίτη το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή, είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να έχουν απευθείας συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, προκειμένου να ξεκινήσουν συνομιλίες για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, το Ιράν ζητά επιπλέον οι συζητήσεις να εστιαστούν αποκλειστικά και μόνο στο πρόγραμμα πυρηνικών, δίχως τη συμμετοχή των άλλων χωρών της περιοχής, οι οποίες είχαν προκληθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: skai.gr

