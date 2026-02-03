Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που προσέγγισε το αεροπλανοφόρο Lincoln

Σοβαρή κλιμάκωση σημειώθηκε στην Αραβική Θάλασσα, καθώς ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό drone που κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το drone τύπου Shahed-139 κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε την Τρίτη ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αφού αυτό «προσέγγισε επιθετικά αμερικανικό αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού με ασαφή πρόθεση», δήλωσε εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) στο Fox News.

«Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN-72) διέπλεε την Αραβική Θάλασσα σε απόσταση περίπου 500 μιλίων από τις νότιες ακτές του Ιράν, όταν ιρανικό drone τύπου Shahed-139 πραγματοποίησε μη απαραίτητους ελιγμούς προς το πλοίο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λίγες ημέρες πριν από τις αναμενόμενες διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα, σημειώθηκε ακόμη ένα επεισόδιο που σηματοδοτεί κλιμάκωση. Δεξαμενόπλοιο υπό αμερικανική σημαία προσεγγίστηκε από ιρανικά ένοπλα σκάφη στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία απείλησαν να επιβιβαστούν στο πλοίο, προτού αυτό συνεχίσει την πορεία του υπό στρατιωτική συνοδεία.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας, το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative προσεγγίστηκε από τρία ζεύγη μικρών ενόπλων σκαφών που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ, περίπου 16 ναυτικά μίλια βόρεια των ακτών του Ομάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.