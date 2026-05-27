Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ήδη εύθραυστη εκεχειρία δοκιμάζεται για μια ακόμα φορά την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται εντατικά. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «αμυντικά», υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, κατηγορεί τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας και προειδοποιεί ότι δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία σατανική πράξη, ακόμη και πέρα από τα όρια της περιοχής. Ιρανοί αξιωματούχοι μιλούν πλέον για «μηδενική εμπιστοσύνη», την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο δε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνύσει ότι είτε θα υπάρξει «καλή συμφωνία» με το Ιράν είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία.

Την ίδια ώρα, οι συγκρούσεις στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου κλιμακώνονται. Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο, με τον ισραηλινό στρατό να διεξάγει επιχειρήσεις με «μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος» και να αναλαμβάνει τον έλεγχο «στρατηγικών περιοχών» πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης που είχε ορίσει το Τελ Αβίβ, μετά την κατάπαυση του πυρός της 16ης Απριλίου. Πολλοί Λιβανέζοι εν τω μεταξύ εγκαταλείπουν τις περιοχές τους υπό τον φόβο ευρύτερης χερσαίας προέλασης.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, ενώ στοχοποιεί και το βόρειο Ισραήλ, με κάθε στρατιωτική κίνηση να απειλεί να τινάξει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες.

