Αμερικανικό τάνκερ επιχείρησαν να καταλάβουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative προσεγγίστηκε από τρία ζεύγη μικρών οπλισμένων σκαφών που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν

Τα σκάφη κάλεσαν μέσω ασυρμάτου το δεξαμενόπλοιο, διατάσσοντας τον πλοίαρχο «να σβήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για επιβίβαση»

Το δεξαμενόπλοιο, που φέρει αμερικανική σημαία, συνέχιζε το απόγευμα της Τρίτης την πορεία του προς τον προορισμό του στο Μπαχρέιν

Το πλοίο που προσεγγίστηκε στα Στενά του Ορμούζ, βόρεια του Ομάν, από οπλισμένα σκάφη ήταν το υπό αμερικανική σημαία δεξαμενόπλοιο Stena Imperative, σύμφωνα με ναυτιλιακή πηγή και Αμερικανό αξιωματούχο.

Το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative προσεγγίστηκε από τρία ζεύγη μικρών οπλισμένων σκαφών που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ, περίπου 16 ναυτικά μίλια βόρεια των ακτών του Ομάν, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Τα σκάφη κάλεσαν μέσω ασυρμάτου το δεξαμενόπλοιο, διατάσσοντας τον πλοίαρχο «να σβήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για επιβίβαση», ωστόσο το πλοίο αύξησε την ταχύτητά του και διατήρησε την πορεία του, τόνισε η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν εισήλθε ποτέ σε ιρανικά χωρικά ύδατα.

«Το πλοίο συνοδεύεται πλέον από αμερικανικό πολεμικό πλοίο», ανέφερε η Vanguard Tech.

Το δεξαμενόπλοιο, που φέρει αμερικανική σημαία, συνέχιζε το απόγευμα της Τρίτης την πορεία του προς τον προορισμό του στο Μπαχρέιν και αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι Σίτρα στις 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο MarineTraffic.

Το περιστατικό είχε αναφερθεί νωρίτερα από τον UKMTO, χωρίς να διευκρινίζεται η εθνικότητα του πλοίου ή των σκαφών που το προσέγγισαν. Η υπηρεσία ανέφερε μόνο ότι το πλοίο «δέχθηκε κλήσεις μέσω ασυρμάτου VHF από πολλά μικρά οπλισμένα σκάφη», τις οποίες αγνόησε, συνεχίζοντας «κανονικά την προγραμματισμένη πορεία του».



