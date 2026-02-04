Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του Ιράν να αλλάξει ο τόπος και η μορφή των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι δε ναποκλείεται το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Η Ουάσινγκτον δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες μόνο αν η Τεχεράνη επιστρέψει στους αρχικούς όρους.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη ότι δεν αποδέχονται τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Όπως σημειώνει το Axios, η αντιπαράθεση αυτή θα μπορούσε να εμποδίσει τη διπλωματική οδό και να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει τη στρατιωτική δράση.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν κατλαήξει σε συμφωνία για συνάντηση την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Ωστόσο, οι Ιρανοί δήλωσαν την Τρίτη ότι επιθυμούν να μεταφέρουν τις συνομιλίες στο Ομάν και να τις διεξάγουν σε διμερές επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και όχι σε άλλα θέματα, όπως οι πύρυαλοι, οι οποίοι αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios όμως, οι αμερικανικές αρχές εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας, αλλά αποφάσισαν την Τετάρτη να το απορρίψουν.

«Τους είπαμε πως είναι αυτό ή τίποτα, και εκείνοι απάντησαν: “Εντάξει, τότε τίποτα”», δήλωσε στο Axios ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι, εάν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή των συζητήσεων, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, αλλιώς θα αναζητηθούν άλλες επιλογές», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε σε αίτημα του Axios για σχολιασμό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ. Τζάρετ Κούσνερ. αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ την Πέμπτη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν. Από εκεί, σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι αντί να ταξιδέψουν για να συναντήσουν τους Ιρανούς.

Πηγή: skai.gr

