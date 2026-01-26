Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέβασε σήμερα σε σχεδόν 6.000 τους νεκρούς των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται, αν και με μικρότερη ένταση.

Η HRANA ανακοίνωσε σήμερα ότι 5.848 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 5.520 διαδηλωτές, 77 ανήλικοι, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 περαστικοί.

Η ΜΚΟ προσθέτει πως εξετάζει άλλους 17.091 πιθανούς θανάτους ανώ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως ο απολογισμός των θμάτων μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς η διαδικασία επαλήθευσης περιπλέκεται από τη διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, οι ιρανικές αρχές έδωσαν τον πρώτο συνολικό απολογισμό τους, των 3.117 θανάτων, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων (2.427) ήταν «μάρτυρες» -- μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί και όχι «ταραξίες» όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, επιβεβαίωσε από την πλευρά της τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, λέγοντας ωστόσο πως φοβάται ότι ο πραγματικός αριθμός φθάνει τους 25.000 θανάτους.

Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο Iran International, που εδρεύει στο εξωτερικό, αναφέρει από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 36.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, επικαλούμενο κυρίως απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.

Φωτ. ΑΡ: Μέλος της ιρανικής κοινότητας της Ρουμανίας, στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Βουκουρέστι υπέρ των διαδηλώσεων στο Ιράν, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Πηγή: skai.gr

