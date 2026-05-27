Ο κινεζικός στρατός ανακοίνωσε ότι απώθησε ολλανδική φρεγάτα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας

«Είμαστε αντίθετοι σε αυτό και καλούμε την ολλανδική πλευρά να σταματήσει αμέσως τις παραβατικές και προκλητικές πράξεις της», δήλωσε κυβερνητικό στέλεχος

Ο στρατός της Κίνας ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε τις ναυτικές και αεροπορικές της δυνάμεις για να απωθήσει μια ολλανδική φρεγάτα, η οποία εισήλθε όπως ισχυρίζεται παράνομα στα νησιά Παρασέλ στη διαφιλονικούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

«Ελικόπτερα που απογειώνονται από αεροπλανοφόρα έχουν επανειλημμένα απογειωθεί και «παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κίνας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ζάι Σιτσέν, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Περιφέρειας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας.

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό και καλούμε επίσημα την ολλανδική πλευρά να σταματήσει αμέσως τις παραβατικές και προκλητικές πράξεις της», δήλωσε ο Ζάι, προσθέτοντας ότι ο κινεζικός στρατός θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια.

