Είκοσι δύο ακόμη κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι στη Βενεζουέλα, δήλωσε την Τετάρτη ο κορυφαίος οργανισμός υπεράσπισης των νομικών δικαιωμάτων της χώρας (μη κυβερνητική οργάνωση), καθώς οι απελευθερώσεις που υποσχέθηκε η προσωρινή κυβέρνηση συνεχίζονται με αργούς ρυθμούς.

Ο οργανισμός νομικών δικαιωμάτων Foro Penal δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι 350 άτομα που χαρακτηρίζει ως πολιτικούς κρατούμενους έχουν απελευθερωθεί από τις 8 Ιανουαρίου, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας. Το απόγευμα, ο οργανισμός δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 22 ακόμη απελευθερώσεις, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιογράφου Rory Branker.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι - οι οποίοι αρνούνται ότι κρατούν πολιτικούς κρατούμενους και λένε ότι όσοι φυλακίστηκαν έχουν διαπράξει εγκλήματα - αναφέρουν έναν πολύ υψηλότερο αριθμό απελευθερώσεων, σχεδόν 900, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν το χρονοδιάγραμμα και φαίνεται ότι έχουν συμπεριλάβει στην καταμέτρηση τους, απελευθερώσεις από προηγούμενα χρόνια. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ποτέ επίσημη λίστα για το πόσοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν ούτε για το ποιοι είναι αυτοί και έτσι συγγενείς εγκλείστων συνεχίζουν να κατασκηνώνουν έξω από κέντρα κράτησης.

Οι οικογένειες των κρατουμένων λένε ότι οι απελευθερώσεις προχωρούν πολύ αργά, και ο οργανισμός Foro Penal αναφέρει ότι σχεδόν 700 πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν φυλακισμένοι, ένας αριθμός που περιλαμβάνει κρατούμενους των οποίων οι οικογένειες δεν είχαν αναφέρει προηγουμένως τις κρατήσεις τους.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανήγγειλε την Παρασκευή νόμο που θα προβλέπει γενική αμνηστία και θα συμπεριλαμβάνει κρατούμενους που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν πολιτικούς--δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον δικαστικές διώξεις. Το τρέχον διάστημα οι έγκλειστοι αποφυλακίζονται υφ’ όρον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.