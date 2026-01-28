Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» για μια συμφωνία που θα αποτρέψει νέα αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, η οποία, όπως λέει, θα «είναι πολύ χειρότερη» από εκείνη του Ιουνίου, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με την ανάπτυξη ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου.

Αναφερόμενος στην προηγούμενη αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν, την «Operation Midnight Hammer», προειδοποίησε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα πυροδοτήσει μια πολύ πιο σκληρή αντίδραση. «Ελπίζουμε το Ιράν να “προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι” και να διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία – ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά ζήτημα άμεσης ανάγκης», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την είσοδο της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στην περιοχή επιχειρήσεων της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) στον Ινδικό Ωκεανό, τη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει με επίθεση το Ιράν λόγω της πρόσφατης καταστολής αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Αν και ο Τραμπ φάνηκε να έχει ρίξει τους τόνους όταν ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη ακύρωσε περισσότερες από 800 εκτελέσεις συλληφθέντων διαδηλωτών, οι ΗΠΑ στη συνέχεια ανέπτυξαν πρόσθετα στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, σε μια προφανή προσπάθεια να διατηρήσουν την πίεση στο καθεστώς.

Η αναφορά του Τραμπ στα πυρηνικά όπλα γίνεται παρά τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου ότι τα αμερικανικά πλήγματα στις εγκαταστάσεις της Τεχεράνης τον Ιούνιο είχαν εξαλείψει την ικανότητα του Ιράν να αναπτύξει τέτοια όπλα.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδίωξε την κατασκευή πυρηνικών όπλων και επιμένει ότι το ατομικό του πρόγραμμα προορίζεται για ειρηνική, πολιτική χρήση.



