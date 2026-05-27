Εξόρμηση στο μαγευτικό Πάπιγκο

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Ιωαννίνων, κάτω ακριβώς από τη σκιά της επιβλητικής Αστράκας, συναντούμε το γραφικό Πάπιγκο, ένα από τα πιο όμορφα και δημοφιλή Ζαγοροχώρια. Το χωριό βρίσκεται χτισμένο σε υψόμετρο 960 μέτρων, μέσα σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, με πυκνά φυλλοβόλα δάση και τρεχούμενα νερά. Ο δρόμος για το Πάπιγκο περνά μέσα από την τουριστική Αρίστη και πάνω από την εμβληματική γέφυρα του Βοϊδομάτη, όπου μπορείτε να κάνετε μία στάση, πριν ανηφορίσετε για το χωριό. Ο δρόμος έχει αρκετές στροφές, ωστόσο η θέα στην Τύμφη και τα γύρω ορεινά θα σας αποζημιώσει στο έπακρο.

Στο Πάπιγκο μένουν σήμερα περίπου 200 κάτοικοι, ενώ στο γειτονικό Μικρό Πάπιγκο μόλις 39 άτομα, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ωστόσο το Καλοκαίρι ο πληθυσμός διπλασιάζεται. Ο οικισμός ξεχωρίζει για την παραδοσιακή, ζαγορίτικη αρχιτεκτονική του και ήδη από το 1978 έχει ανακηρυχθεί ως διατηρητέος, ενώ ακόμη και τα νέα κτίσματα ακολουθούν αυστηρά το αρχιτεκτονικό ύφος της περιοχής, για να μην αλλοιωθεί καθόλου η ταυτότητα του χωριού. Οι ιστορικές εκκλησίες της Παναγίας Θεοτόκου, του Αγίου Βλασίου και των Αγίων Αποστόλων, μαζί με τα γραφικά μαγαζιά και τα λιθόστρωτα καλντερίμια έρχονται να συμπληρώσουν το ήδη όμορφο σκηνικό.

Από το Πάπιγκο η θέα στους πύργους της Αστράκας είναι μαγευτική και καθηλώνει τους επισκέπτες από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα θα έχετε δει αμέτρητα βίντεο και φωτογραφίες στα social media από όλες τις εποχές του χρόνου, καθώς το μέρος είναι εξίσου μαγικό τόσο τον Χειμώνα με τα χιόνια, όσο και την Άνοιξη που τα πάντα είναι ανθισμένα, το Καλοκαίρι με τα δροσερά ρυάκια και φυσικά το Φθινόπωρο που τα δάση της περιοχής «βάφονται» σε έντονες πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Ο οικισμός βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Βίκου – Αώου και είναι απόλυτα εναρμονισμένος με το φυσικό τοπίο, ενώ καμία νεωτεριστική παραφωνία δεν χαλάει τη μεγάλη εικόνα.

Συνεχίζοντας τον δρόμο προς το Μικρό Πάπιγκο, θα περάσετε και από τις διάσημες Κολυμπήθρες, γνωστές και ως Οβίρες, που κάθε Καλοκαίρι γεμίζουν με παραθεριστές που αναζητούν μια δόση δροσιάς στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού Ρογκοβού. Τα τρεχούμενα νερά έχουν «σκάψει» τα ασβεστολιθικά πετρώματα μέσα στα χρόνια, δημιουργώντας πολλές μικρές φυσικές πισίνες με γαλαζοπράσινα νερά. Στις Κολυμπήθρες θα φτάσετε μέσα από ένα σχετικά εύκολο μονοπάτι, που ξεκινά από τον κεντρικό δρόμο και περνά μέσα από ένα δάσος με βελανιδιές, οξιές, κρανιές, φλαμουριές και σφενδάμια. Φροντίστε κατά την επίσκεψή σας εκεί να σεβαστείτε τον χώρο και φεύγοντας να μην αφήσετε σκουπίδια.

Και φυσικά τα αξιοθέατα δεν σταματούν εδώ. Η ευρύτερη περιοχή έχει αμέτρητα μονοπάτια μέσα στη φύση, και ένα από αυτά οδηγεί στην κορυφή της Τύμφης και την περίφημη Δρακόλιμνη. Στα 1.950 μέτρα υπάρχει και το ορειβατικό καταφύγιο της Τύμφης που χρόνο με τον χρόνο κερδίζει ολοένα και περισσότερους πιστούς επισκέπτες, που αναζητούν μία εναλλακτική απόδραση μέσα στην ανέγγιχτη φύση της Ηπείρου. Οι απόκρημνοι βράχοι της Αστράκας, ο παγετώνας, οι αλπικοί τρίτωνες της λίμνης και η πανοραμική θέα στα γύρω βουνά δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλον πλανήτη. Όσοι έχουν ανηφορίσει μέχρι εκεί και έχουν διανυκτερεύσει σε σκηνές κάτω από τον έναστρο ουρανό, κάνουν λόγο για μία μοναδική εμπειρία, που όλοι πρέπει να ζήσουμε έστω και μία φορά στη ζωή μας. Τι λέτε; Φύγαμε για Πάπιγκο;



Πηγή: skai.gr

