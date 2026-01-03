Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν «μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας» και «συνέλαβαν τον ηγέτη της, τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο» και τη σύζυγό του, σύμφωνα με το BBC.

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση του Τραμπ από το Truth Social:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας.

Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Οι ΗΠΑ κατηγορούν εδώ και καιρό τον Μαδούρο ότι ηγείται μιας διεθνούς οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ο Tραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύλληψης του Mαδούρο ή τον τόπο όπου μεταφέρθηκε.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση.

Οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Mαδούρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε στο Truth Social ότι θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας, στην προεδρική κατοικία Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Πηγή: skai.gr

