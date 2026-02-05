Συνεχίζονται οι συνομιλίες της Μελάνια Τραμπ με την ομάδα του Πούτιν για την απελευθέρωση Ουκρανών παιδιών

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι παραμένει σε επαφή με την ομάδα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η επιστροφή περισσότερων παιδιών στην Ουκρανία από τη Ρωσία.

«Εργάζομαι πάνω σε αυτό», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω να έχουμε επιτυχία πολύ σύντομα».

Δεν μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της και της ομάδας του Πούτιν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, εκπρόσωπος της Μελάνιας Τραμπ δήλωσε ότι η επικοινωνία των δύο πλευρών συνεχίστηκε αφότου η πρώτη κυρία έγραψε μια επιστολή στον Πούτιν -την οποία παρέδωσε ιδιοχείρως ο σύζυγός της, πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Αύγουστο στον Ρώσο πρόεδρο- σχετικά με τα απαχθέντα παιδιά από την Ουκρανία.

Δεκαπέντε παιδιά έχουν επιστραφεί στην Ουκρανία από τότε που η Μέλανια Τραμπ ξεκίνησε το έργο της, συμπεριλαμβανομένων επτά παιδιών τον Δεκέμβριο.

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι απήγαγε τουλάχιστον 19.000 παιδιά και τα μετέφερε στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων τους, αφότου εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι απήγαγε παιδιά από την Ουκρανία, λέγοντας ότι ενήργησε για να τα κρατήσει ασφαλή από τις μάχες.

Την Τετάρτη, Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχαν «παραγωγικές» συνομιλίες στις διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου, αν και η Ρωσία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επιτέθηκε στην Ουκρανία με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αριθμό ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων.

Η Μελάνια Τραμπ, η οποία διατήρησε χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του συζύγου της, συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη με δύο από τους ανθρώπους που απήχθησαν και κρατήθηκαν όμηροι της Χαμάς σε υπόγεια τούνελ της Γάζας, τους Ισραηλινο-Αμερικανούς Κιθ και Αβίβα Σίγκελ.

Η Μελάνια Τραμπ με τους Κιθ και Αβίβα Σίγκελ που απήχθησαν και κρατήθηκαν όμηροι της Χαμάς σε υπόγεια τούνελ της Γάζας

Πηγή: skai.gr

