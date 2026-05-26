Χολαργός: Είχε δεχθεί απειλές η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον αυτόχειρα σύζυγό της

Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στον Χολαργό, με έναν 57χρονο να πυροβολεί και να τραυματίζει την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ της Δευτέρας, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίππου, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές μετά από κλήση γειτόνισσας που άκουσε τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μόλις έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν στην είσοδο του κτιρίου την 53χρονη γυναίκα αιμόφυρτη, με τραύμα από όπλο στο πόδι. Αμέσως της τοποθετήθηκε τουρνικέ για να περιοριστεί η ακατάσχετη αιμορραγία, πριν παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα, εντοπίζοντας τον 57χρονο νεκρό με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο δράστης, αφού πυροβόλησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας, επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και προέβη στο απονενοημένο διάβημα μετά την επίθεση με όπλο.

Χολαργός: Η 53χρονη δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της

Το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον ισχυρίζεται ότι το θύμα το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές από τον 57χρονο σύζυγό της. Παρά το βαρύ κλίμα των προηγούμενων ημερών, οι γείτονες ανέφεραν πως χθες βράδυ δεν προηγήθηκε κάποιος έντονος καβγάς που να προϊδεάζει για την τραγωδία που θα ακολουθούσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο σύζυγοι ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί τη νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα που ώθησαν τον 57χρονο στην απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του και στην αυτοκτονία παραμένουν υπό διερεύνηση από την Ασφάλεια, η οποία συλλέγει καταθέσεις από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.