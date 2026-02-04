Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών με το Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σημειώνοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση είχε προηγουμένως συμφωνήσει σε μια μορφή συνάντησης την Παρασκευή στην Τουρκία, αλλά φαίνεται να έχει αλλάξει στάση.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ είναι έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση την Παρασκευή, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εμπλακούν και ήταν πάντα έτοιμες να εμπλακούν με το Ιράν», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων θα πρέπει να τεθεί στο τραπέζι των επικείμενων συνομιλιών με το Ιράν, προκειμένου αυτές να έχουν «κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στο Ομάν.



