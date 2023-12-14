Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας απείχε σήμερα από την ψηφοφορία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, κρίνοντας ότι ήταν μια «κακή απόφαση» των Βρυξελλών.

«Η Ουγγαρία δεν θέλει να φέρει μέρος της ευθύνης» για αυτήν την «παράλογη» απόφαση των υπόλοιπων 26 χωρών και για αυτόν τον λόγο απείχε, ανέφερε ο ίδιος ο Βίκτορ Όρμπαν σε βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook.

«Όμως 26 χώρες μέλη ήταν ανένδοτες ότι πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση και έτσι η Ουγγαρία αποφάσισε ότι εάν οι 26 το αποφασίσουν, θα πρέπει να το κάνουν μόνες τους», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

