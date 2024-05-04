Την καθιερωμένη προσφορά των πασχαλινών γευμάτων αγάπης σε άστεγους του Πειραιά, πραγματοποίησε για άλλη μια χρονιά, ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση.

Η προσφορά των πασχαλινών γευμάτων ξεκίνησε σήμερα, Μεγάλο Σάββατο και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη μετά το Πάσχα.

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά θα προσφέρει πασχαλινά γεύματα σε άστεγους που διαβιούν στο λιμάνι του Πειραιά, στον Ξενώνα φιλοξενίας αστέγων Πειραιά, σε ωφελούμενους του προγράμματος «Στέγη και Εργασία» και σε ωφελούμενους που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά, επίσης, την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη του Πάσχα.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η προσφορά των γευμάτων στους συνανθρώπους μας που διαβιούν υπό δύσκολες συνθήκες είναι μία καθιερωμένη πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Ως Δημοτική Αρχή καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 365 ημέρες τον χρόνο, έχοντας δημιουργήσει ένα «δίχτυ» κοινωνικής προστασίας στην πόλη, με την προσφορά τροφίμων, φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης και με μία σειρά διευρυμένων ενεργειών.

Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο, κάτι που πιστεύω πως αποτελεί υποχρέωση, αλλά και ηθικό μας καθήκον.

Θα ήθελα να συγχαρώ την ΚΟ.Δ.Ε.Π., τον Πρόεδρό της Γιάννη Βοϊδονικόλα και όλους όσοι συνέβαλαν στη σημαντική αυτή κοινωνική δράση.

Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία».

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας, ανέφερε:

«Σήμερα βρεθήκαμε κοντά στους συνανθρώπους μας που διαβιούν κάτω από δύσκολες συνθήκες, προκειμένου να τούς ευχηθούμε για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, αλλά και να τούς προσφέρουμε την ελάχιστη χαρά του αναστάσιμου και του πασχαλινού γεύματος.

Εμείς, στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, υλοποιώντας προγράμματα ειδικά για τον άστεγο πληθυσμό της πόλης, βρισκόμαστε καθημερινά κοντά στους άστεγους της πόλης όλο τον χρόνο, καλύπτοντας όλες τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες, μέσα από τα εβδομαδιαία streetwork της ομάδας των κοινωνικών μας λειτουργών.

Εύχομαι η εφετινή Ανάσταση του Κυρίου να αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία επιστροφής στην αλληλεγγύη και την ελπίδα.

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!».

Πηγή: skai.gr

