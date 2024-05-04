Παναθηναϊκός: Το αδύναμο σημείο που πρέπει να διορθώσει

Οι «πράσινοι» είναι υποχρεωμένοι να τερματίσουν μακριά από την τέταρτη θέση για να εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή τους έξοδο και φυσικά να κατακτήσουν το Κύπελλο στον μεγάλο τελικό της 25ης Μαϊου κόντρα στον Άρη στο Πανθεσσαλικό, ώστε εκτός από έναν τίτλο να πάρουν και το δεύτερο καλύτερο εισιτήριο για τις διοργανώσεις της UEFA, αυτό για τα προκριματικά του Europa League.

Για να μπορέσει να αυξήσει τις πιθανότητες για αυτό το 3/3, ο Παναθηναϊκός....

