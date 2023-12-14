Όχι στη διαπραγμάτευση για το ζήτημα της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία είπε ακόμη μία φορά ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν στις δηλώσεις του κατά την άφιξή του στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ενώ επισήμανε ότι δεν σχετίζεται κανένα ουγγρικό θέμα με αυτό της Ουκρανίας.

«Η διεύρυνση δεν είναι θεωρητικό ζήτημα», ανέφερε ο κ. Ορμπάν, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις.

Όσον αφορά στην χρηματοδότηση της Ουκρανίας, σημείωσε, βραχυπρόθεσμα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό, αλλά μακροπρόθεμα πρέπει να είναι έξω από αυτόν.

Τέλος, σε σχέση με την Γεωργία ο Ούγγρος Πρωθυπουργός ανέφερε: «Η Γεωργία είναι εντάξει. Όλοι σας αγαπούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.