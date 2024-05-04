Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου, υπόθεση απάτης και παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων, που τελέστηκε τέλη Νοεμβρίου 2023, σε περιοχή της Φλώρινας.

Στις 28 Νοεμβρίου 2023, δύο γυναίκες, ηλικίας 47 και 59 ετών, κατήγγειλαν ότι εξαπατήθηκαν, καθώς έπειτα από επικοινωνία που είχαν, μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με άτομο, το οποίο είχε αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στο προφίλ λογαριασμού φιλικού τους προσώπου και προσποιούμενο τον υποτιθέμενο φίλο τους, έπεισαν αυτές να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες, συνολικής αξίας 700 ευρώ και να αποστείλουν τους κωδικούς των καρτών, τις οποίες και εξαργύρωσε.

Μετά από έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 34χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Αμυνταίου, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.