Ο Αλεξάντερ Βίνικ, ο Ρώσος που είχε συλληφθεί στην Ελλάδα το 2017 ως ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος μέσω ψηφιακής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων, καταδικάστηκε στη Γαλλία τρία χρόνια αργότερα και τώρα ανέμενε τη δίκη του στην Καλιφόρνια, δήλωσε εν μέρει ένοχος, μετέδωσε το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον συνήγορό του.

Ο δικηγόρος Αρκάντι Μπουκ είπε ότι ως αποτέλεσμα της συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές, αναμένει ότι ο Βίνικ, ο επονομαζόμενος και «Mr Bitcoin», θα καταδικαστεί σε κάθειρξη μικρότερη των 10 ετών.

«Δήλωσε ένοχος σε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών» ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τον Μπουκ, προσθέτοντας ότι ο Βίνικ ήταν αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη. «Το αποκορύφωμα των διαπραγματεύσεων ήταν η συμφωνία με την εισαγγελία. Αναμένουμε ότι η ποινή θα είναι έως 10 έτη».

Ο Βίνικ κατηγορήθηκε ότι ξέπλυνε περισσότερα από 4 δισεκ. δολάρια μέσω του κρυπτονομίσματος bitcoin. Συνελήφθη το 2017 στην Ελλάδα, εκδόθηκε στη Γαλλία, όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, εστάλη πίσω στην Ελλάδα και στη συνέχεια εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2022.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ο Βίνικ φέρεται ότι ήταν ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της BTC-e, μιας σημαντικής οντότητας κυβερνοεγκλήματος και ψηφιακού ξεπλύματος χρήματος που επέτρεπε στους χρήστες να εμπορεύονται σε bitcoin παραμένοντας ανώνυμοι και «ανέπτυξε μια βάση πελατών που βασιζόταν στην εγκληματική δραστηριότητα».

Η μέγιστη ποινή που θα μπορούσε να του επιβληθεί στις ΗΠΑ για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ήταν 55 έτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.