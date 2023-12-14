Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν - Ερντογάν - Συζήτησαν για Γάζα, F16 και Σουηδία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου μίας ώρας με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι επιθέσεις του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά Εδάφη, ιδίως στη Γάζα, οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, η διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας Ερντογάν - Μπάιντεν συζητήθηκε επίσης και το θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F16 που ζητάει να αγοράσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ότι η ανθρώπινη τραγωδία στη Γάζα πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατό, ότι η απόσυρση της άνευ όρων υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει γρήγορα σε κατάπαυση του πυρός, ότι τόσο ο κόσμος όσο και η αμερικανική κοινή γνώμη εκφράζουν αυτό το αίτημα πιο ηχηρά τις τελευταίες ημέρες και ότι είναι ιστορική ευθύνη των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν μόνιμη κατάπαυση του πυρός στην περιοχή το συντομότερο δυνατό».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν φέρεται να είπε ακόμη ότι η κλιμάκωση και η παράταση των ισραηλινών επιθέσεων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Επανέλαβε την πρόταση της Τουρκίας για τη δημιουργία ενός μηχανισμού εγγυήσεων και τόνισε ότι «η εκπλήρωση των υποσχέσεων που δόθηκαν και η ίδρυση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου, εδαφικά ενιαίου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ στη βάση των συνόρων του 1967 είναι η πιο λογική και μόνιμη λύση».

Πηγή: skai.gr

