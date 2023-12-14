Ένα ατύχημα στο μετρό του Πεκίνου, εν ώρα αιχμής, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν απόψε πάνω από 30 άνθρωποι, όταν δύο βαγόνια αποκολλήθηκαν από έναν συρμό, σύμφωνα με τις αρχές.

«Η περιοχή εκκενώθηκε και όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες», αναφέρει η υπηρεσία μεταφορών της κινεζικής πρωτεύουσας στο κοινωνικό δίκτυο Weibo.

#Internacional | Alrededor de 30 personas resultaron heridas en un incidente en el Metro de Beijing, #China. pic.twitter.com/FZC6bqrkOO — El Urbano News (@elurbanonews) December 14, 2023

«Έχουμε καταγράψει προς το παρόν περισσότερους από 30 τραυματίες. Κανέναν θάνατο», διευκρινίζεται.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18.57 τοπική ώρα, όταν τα δύο τελευταία βαγόνια μιας αμαξοστοιχίας του μετρό αποκολλήθηκαν από τα μπροστινά τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε μηνύματα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γινόταν λόγος για ανθρώπους που είχαν πέσει κάτω ή για άλλους που παραπονιούνταν για πόνους στο ύψος των νεφρών.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες με πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι σε ένα βαγόνι που είχε βυθιστεί στο σκοτάδι ή άλλους να χρησιμοποιούν σφυριά έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν ένα τζάμι και να βγουν από το τρένο.

Σε άλλα βίντεο διακρίνεται ένα πλήθος από επιβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο του ατυχήματος περπατώντας στο χιόνι ή πυροσβέστες να βοηθούν μια ηλικιωμένη να απομακρυνθεί.

Το τρένο δεν βρισκόταν σε σήραγγα, αλλά σε ένα υπέργειο τμήμα, κοντά στον σταθμό Xi'erqi. Κατευθυνόταν προς το Τσανγκπίνγκ, μια συνοικία που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της κινεζικής πρωτεύουσας.

«Λυπούμαστε βαθιά για το ατύχημα που συνέβη απόψε», ανέφερε η εταιρεία Beijing Subway, που διαχειρίζεται το μετρό του Πεκίνου, σε μήνυμά της στο Weibo.

«Οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το σημείο μόνοι τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης και που δεν νιώθουν καλά μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί μας. Θα αναλάβουμε το κόστος της φροντίδας τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.