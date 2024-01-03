Με πολλές και σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγονται τα δρομολόγια των τρένων στη νότια Βρετανία το πρωί της Τετάρτης, λόγω των ζημιών που προκάλεσαν την Τρίτη οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις που έφερε η καταιγίδα Χενκ.

Σύμφωνα δε με τοπικό μέσο στην κομητεία Γουίλτσιρ στη νοτιοδυτική Αγγλία, ένας οδηγός έχασε τη ζωή του όταν δέντρο που ξεριζώθηκε από τον αέρα καταπλάκωσε το όχημα του σε επαρχιακή οδό.

Τουλάχιστον δέκα σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν προϊδεάσει για προβλήματα, ενώ τα δρομολόγια μεταξύ Ίπσουϊτς και Κέμπριτζ και μεταξύ Νόριτς και Πίτερμπρο δεν διεξάγονται καν λόγω δέντρων στις ράγες και κομμένων ηλεκτροφόρων καλωδίων.

Η πιο δυνατή ριπή ανέμου, στη νήσο Γουάιτ στη Μάγχη μετρήθηκε την Τρίτη στα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ κατά τόπους έπεσαν έως και 30 χιλιοστά βροχής.

Σε ισχύ το πρωί της Τετάρτης βρίσκονταν περίπου 700 προειδοποιήσεις και συναγερμοί για πλημμύρες σε Αγγλία και Ουαλία. Μεταξύ αυτών και δύο σοβαρές προειδοποιήσεις για πλημμύρες που μπορούν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές.

Περίπου 100.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω ζημιών στο δίκτυο από τους ανέμους, δέντρα, οροφές κτιρίων και σκαλωσιές ξηλώθηκαν.

Αεροσκάφη δυσκολεύθηκαν να προσγειωθούν, με ένα να υποχρεώνεται σε διπλή προσπάθεια προσγείωσης στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Ο δυνατός άνεμος παρέσυρε, εξάλλου, για λίγα μέτρα ένα σταθμευμένο στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Apache σε αεροπορική βάση στη νότια Αγγλία.

