Προβλήματα στη Βρετανία από τους ισχυρούς ανέμους

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Ζημιές και προβλήματα έχουν προκαλέσει στη Βρετανία οι ισχυροί άνεμοι της καταιγίδας Χενκ που πλήττουν από το πρωί της Τρίτης κυρίως τη νότια Αγγλία και τη νότια Ουαλία.

Με ριπές ανέμου που μετρήθηκαν στα 150 χιλιόμετρα την ώρα στη νήσο Γουάιτ στη Μάγχη και στα 130 χιλιόμετρα την ώρα στο αεροδρόμιο του Έξετερ η καταιγίδα συνοδεύεται από πορτοκαλί μετεωρολογική προειδοποίηση.

Σιδηροδρομικές εταιρείες καλούν το επιβατικό κοινό να αποφεύγει τις μη αναγκαίες μετακινήσεις λόγω ζημιών στο δίκτυο, όπως από ξεριζωμένα δέντρα και διακοπές ηλεκτροδότησης, περίπου 9.800 σπίτια κυρίως στη νότια Αγγλία έμειναν το απόγευμα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σκαλωσιές και φράκτες παρασύρθηκαν από τον αέρα.

Επίσης, ορισμένα πάρκα και γέφυρες έκλεισαν προληπτικά λόγω των σφοδρών ανέμων, ενώ η πυροσβεστική, ο δήμαρχος Λονδίνου και τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να προσέχουν για το ενδεχόμενο ο άνεμος να παρασύρει βαριά αντικείμενα στο δρόμο.

Ισχυρές νεροποντές έχουν επίσης εκδηλωθεί κατά τόπους, με αποτέλεσμα αναφορές για πλημμύρες στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Μέχρι αργά το απόγευμα σε ισχύ παρέμεναν σχεδόν 150 προειδοποιήσεις και πάνω από 300 συναγερμοί για πλημμύρες στη νότια και κεντρική Αγγλία. Οι προειδοποιήσεις προεξοφλούν έστω μικρής έκτασης πλημμύρες, ενώ οι συναγερμοί ενημερώνουν για πιθανότητα πλημμύρας.

