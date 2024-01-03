Αργεντινή: Σεισμός 5,6 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Λα Ριόχα

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Λα Ριόχα της Αργεντινής, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
🔔#Earthquake (#sismo) M5.6 occurred 107 km W of #Vinchina (#Argentina) 4 min ago (local time 05:04:01). More info at:
📱https://t.co/IbUfG7TFOL
🌐https://t.co/nN5Uv11R6j
🖥https://t.co/42ad5PGlpT pic.twitter.com/oaovHisGxl— EMSC (@LastQuake) January 3, 2024
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
A magnitude 5.6 earthquake has struck #Argentina’s La Rioja region, the European-Mediterranean Seismological Center says.https://t.co/t8AF7Z3w0v— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 3, 2024
