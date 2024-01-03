Λογαριασμός
Αργεντινή: Σεισμός 5,6 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Λα Ριόχα

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 127 χιλιόμετρα

σεισμός

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Λα Ριόχα της Αργεντινής, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

