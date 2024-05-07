Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει ένα τέλειο παιχνίδι στην πρώτη αναμέτρηση στην έδρα της Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Conference League και με το εμφατικό 4-2 στο «Βίλα Παρκ» να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμά για τον τελικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όμως, γνωρίζει πολύ καλά πως οι Άγγλοι θα έρθουν με άγριες διαθέσεις στο Φάληρο, για να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και να περάσουν εκείνοι στον τελικό της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Οι Πειραιώτες σίγουρα έχουν ένα πολύ θετικό για εκείνους αποτέλεσμα, αλλά όπως απέδειξαν και εκείνοι φέτος (στη σειρά με τη Μακάμπι) τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο δεύτερο ματς και για αυτό τον λόγο ο Βάσκος επιχειρεί να βγάλει από το μυαλό των παικτών του όσα έγιναν στο Μπέρμιγχαμ.

Αυτό, μάλιστα, μπορεί να αποδειχθεί η μεγαλύτερη «παγίδα» για την ομάδα του και ο ίδιος για αυτό τον λόγο, σε μία προσπάθεια να αναδείξει τη σημασία της ρεβάνς στο Καραϊσκάκη επιχειρεί να προσγειώσει άπαντες στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, όλα δείχνουν πως ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με την ίδια ακριβώς σύνθεση με μία μόνο αλλαγή. Αυτή αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Τζολάκης, ο οποίος μπροστά του – από δεξιά προς αριστερά – θα έχει τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ρίτσαρντς (αντί του τραυματία Ορτέγκα).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.