NBA: Ρούκι της σεζόν ο Γουεμπανιάμα με εκπληκτικές επιδόσεις

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε μία σεζόν, όπως κανένας άλλος ρούκι στην ιστορία του NBA.

Πέτυχε τους περισσότερους πόντους, μάζεψε τα περισσότερα ριμπάουντ, είχε τα περισσότερα μπλοκ και έκανε τα περισσότερα κλεψίματα. Κανείς νέος στη Λίγκα μέχρι σήμερα δεν είχε κατά μέσο όρο 21,4 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ, 3,6 μπλοκ και 1,2 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

Μέχρι σήμερα!

Κάπως έτσι μοιάζει φυσιολογική εξέλιξη η ανάδειξη του Γάλλου σέντερ ως του ρούκι της σεζόν στο NBA και έγινε ο τρίτος παίκτης του Σαν Αντόνιο που παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον το 1990 και τον Τιμ Ντάνκαν το 1998. Και οι δύο, μάλιστα, είχαν επιλεγεί ως Νο1 στα draft του NBA στις δικές τους χρονιές.

