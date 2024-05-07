ΝΒΑ: Με «καυτό» δίδυμο Τάουνς-Έντουαρντς οι Τίμπεργουλβς έκαναν το 2-0 κόντρα στους Νάγκετς

Τίμπεργουλβς από άλλον πλανήτη! Η ομάδα του Κρις Φιντς κατάφερε για δεύτερο σερί ματς να κερδίσει τους Νάγκετς και δεν έμεινε μόνο εκεί, αλλά έκανε και επίδειξη ισχύος μέσα στην έδρα των περσινών πρωταθλητών του NBA, επικρατώντας 106-80 στο «Ball Arena» και με το δεύτερο «break», έφτασε στο 2-0 για τα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Σούπερ εμφάνιση από τον Άντονι Έντουαρντς και τον Καρλ-Άντονι Τάουνς, οι οποίοι πήραν από το χεράκι τους «λύκους», έχοντας ο καθένας από 27 πόντους. Ο Ναζ Ριντ και ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ, από τη μεριά τους, πρόσθεσαν έκαστος από 14 πόντους.

Πρώτος σκόρερ για το Ντένβερ ήταν ο Άαρον Γκόρντον με 20 πόντους, ενώ «διπλός» αλλά με κακά ποσοστά (5/13 σουτ) ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 16 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ έμεινε στους 8 πόντους, με 3/18 σουτ και 13 ριμπάουντ.

