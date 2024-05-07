Κριός

Κριέ μου, σήμερα τα οικονομικά σου κινούνται πιο εύκολα και έχεις αρκετές ευκαιρίες να ενισχύσεις αυτό το κομμάτι. Θα συνειδητοποιήσεις πως έφτασε η στιγμή να βάλεις μπρος κάποιες διαδικασίες που είχες στο μυαλό σου το τελευταίο διάστημα και να επενδύσεις λίγο περισσότερο στο τι σου προσφέρει ασφάλεια. Θα υπάρξουν στιγμές μέσα στη μέρα, από το μεσημεράκι και μετά, που θα θελήσεις να αυτονομηθείς. Κινείσαι με μια νευρικότητα και αυτό μπορεί να κλονίσει κάποιες επαφές που έχεις, ενώ ψυχολογικά είσαι κάπως μπερδεμένος και θολώνει ο τρόπος που βλέπεις κάποια πράγματα που σε επηρεάζουν συναισθηματικά.

Ταύρος

Ταύρε μου, σήμερα από το πρωί ακόμα κινείσαι με έναν προστατευτικό τρόπο απέναντι στα άτομα που έχεις κοντά σου και δεν αφήνεις τίποτα να περάσει έτσι. Έχεις και μια όμορφη διάθεση και θα φροντίσεις μέσα στη μέρα να πάρεις το χρόνο σου και να περιποιηθείς τον εαυτό σου. Ίσως σήμερα οριστικοποιήσεις και κάποιες αποφάσεις που σκέφτεσαι καιρό. Το ζητούμενό σου σήμερα είναι να μπορέσεις να εκφραστείς ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς από τους άλλους. Αυτό που θέλει προσοχή σήμερα είναι το πόσο δίνεις βάση στα λεγόμενα των άλλων και πόσο επηρεάζεται η άποψή σου.

Δίδυμοι

Δίδυμέ μου, σήμερα κινείσαι παρασκηνιακά και θέλεις να διατηρήσεις αυτή την καλή διάθεση που έχεις. Κάποια πράγματα που βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι πως μπορεί να σε χαλάσουν, δεν τα αφήνεις να αναπτυχθούν περισσότερο και τα κρατάς σε απόσταση. Επίσης, κάποιες κρυφές ερωτικές-συναισθηματικές επικοινωνίες και επαφές θα υπάρξουν. Τώρα, από το απόγευμα και μετά, θέλεις απλά να μείνεις μόνος και να μην ασχοληθείς με οτιδήποτε μπορεί να σε φορτώσει ψυχολογικά. Θέλεις μια ελευθερία κινήσεων και χώρου. Κάποια θέματα στη δουλειά μπορεί να δημιουργήσουν μια απογοήτευση.

Καρκίνος

Καρκίνε μου, σήμερα είσαι πιο κοινωνικές από όλες τις προηγούμενες μέρες και οι επαφές που κάνεις με φίλους και γνωστούς σε αναζωογονούν σημαντικά. Είναι και αυτή η διάθεση για φλερτ που έρχεται να σε μπουστάρει ακόμα περισσότερο ψυχολογικά και αντιλαμβάνεσαι πως η μέρα σου θα είναι καλή. Από το απόγευμα και μετά, σε πιάνουν τα δικά σου και δε θέλεις να ανοιχτείς για αυτά που σε απασχολούν. Μπαίνεις σε θέση άμυνας και το δείχνεις. Κάποιες απόψεις που ακούς μπορεί να σου φαίνονται καλές, αλλά σα να μην τις καταλαβαίνεις πλήρως, κάτι που μπορεί να σε εκθέσει ή να σε απογοητεύσει αργότερα.

Λέων

Σήμερα, Λέοντα, είναι μια καλή μέρα για να δρομολογήσεις πλάνα και να κάνεις κινήσεις που θα ενισχύσουν την κοινωνική και επαγγελματική σου εικόνα. Η διάθεση αλλά και η δημιουργικότητά σου είναι αρκετά καλές σήμερα και αυτό σε βοηθά να εκφραστείς και να κινηθείς με μεγαλύτερη άνεση. Από το απόγευμα και μετά, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσεις κάποια πράγματα – πάντα με ψυχραιμία – για να προλάβεις τις εξελίξεις που θα σου φέρουν ένταση. Για αυτό και ίσως να χρειαστεί να μείνεις για λίγο μόνος. Προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με οικονομικές δοσοληψίες.

Παρθένος

Παρθένε μου, σήμερα είναι άλλη μια όμορφη ημέρα για να κάνεις συζητήσεις που θα σε κάνουν να ξεφύγεις από τα πρέπει και μπορεί να σου ανοίξουν τους ορίζοντες. Κάποιες φιλοσοφικές απόψεις θα βρουν διαφορετικό νόημα και θα σε βοηθήσουν – αν το τηρήσεις φυσικά – να κάνεις πιο εύκολη τη ζωή σου. Από το απόγευμα και μετά αρχίζει κάτι να αλλάζει. Το κλίμα γίνεται πιο έντονο και οι συζητήσεις που κάνεις φέρνουν διαφωνίες και εντάσεις. Καλό είναι να μην πολωθείς. Επίσης, κάποιοι από τους συνεργάτες σου δε σου τα λένε καλά και σίγουρα δεν είναι αυτό που σου παρουσιάζονται. Έχε το νου σου.

Ζυγός

Σήμερα, Ζυγέ μου, θέλεις να δώσεις ένα διαφορετικό νόημα στη λέξη «πάθος». Μπαίνεις ενεργά στο παιχνίδι και ασχολείσαι με τα άτομα που προσελκύουν το ενδιαφέρον σου, θέλοντας να δώσεις μια όμορφη νότα στη μέρα σου και να τονώσεις λίγο την αυτοπεποίθησή σου. Από το απόγευμα και μετά, μπορεί να μπεις σε διαδικασίες να υπεραναλύσεις κάποια λεγόμενα ή να ενοχληθείς με συμπεριφορές των άλλων, πράγμα που θα σε κάνει να απομακρυνθείς ή να έχεις κάποιο έντονο και ξαφνικό ξέσπασμα. Άβολο… Προσοχή στο πώς κινείσαι σε θέματα δουλειάς σήμερα.

Σκορπιός

Σκορπιέ μου, σήμερα βγαίνει στην επιφάνεια η πιο συναισθηματική σου πλευρά και οι άνθρωποι που συνεργάζεσαι μαζί τους είτε η σχέση σου θα δουν μια διαφορά στη συμπεριφορά σου. Η επιθυμία σου να περάσεις όμορφα και να δώσεις έναν πιο ανάλαφρο τόνο στη μέρα σου, κάνοντας παράλληλα και πιο εύκολες τις συνεργασίες σου, θα δώσει έναν άλλον αέρα στη μέρα σου. Από το απόγευμα και μετά όμως κάτι σε πιάνει. Νιώθεις σα να ανοίχτηκες περισσότερο και μαζεύεσαι. Παίρνεις αποστάσεις. Εσύ, ελεύθερε που θέλεις να φλερτάρεις, είναι εύκολο να εξιδανικεύσεις σήμερα το άλλο άτομο. Προσοχή!

Τοξότης

Σήμερα, Τοξότη μου, αυτό που θέλεις είναι να απολαύσεις με έναν διαφορετικό, πιο χαλαρό και ήρεμο τρόπο την καθημερινότητά σου. Ναι, να ακολουθήσεις το πρόγραμμά σου, αλλά με έναν πιο χαλαρό ρυθμό, χωρίς να έχεις το άγχος και την πίεση. Αυτό μέχρι το απόγευμα, που από εκεί και μετά είναι σα να σε τσιμπάει κάτι και αρχίζεις να «τρέχεις», χωρίς να θέλεις να εξηγήσεις στους γύρω σου το γιατί. Κάτι γίνεται και απογοητεύεσαι ψυχολογικά, πέφτεις ή ανακαλύπτεις πως κάποια πράγματα που σου τα είχαν υποσχεθεί, δεν θα πραγματοποιηθούν και για αυτό θέλεις να πάρεις ίσως την κατάσταση στα χέρια σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερέ μου, σήμερα έχεις μια διάθεση να δημιουργήσεις, να εκφραστείς και να βγάλεις προς τα έξω κάποιες ιδέες που έχεις και κάποια επαγγελματικά σου πλάνα. Μπορεί να θέλεις να τα ραφινάρεις περισσότερο και να δώσεις έμφαση σε λεπτομέρειες που ξέρεις πως θα κάνουν τη διαφορά. Οι δεύτερες σκέψεις που έχεις ίσως σου βγουν σε καλό τελικά. Αργότερα μέσα στη μέρα, και αφού δεις πως γίνονται αποδεκτές αυτές οι ιδέες σου, αρχίζεις να δουλεύεις πιο εντατικά πάνω σε αυτές και παίρνεις το χώρο σου για να τις ολοκληρώσεις. Καλό είναι να μην το παρακάνεις με τις υπερβολές.

Υδροχόος

Σήμερα Υδροχόε μου, υπάρχουν διάφορα που σε ανεβάζουν ψυχολογικά και έχεις μια διάθεση να ασχοληθείς περισσότερο με το σπίτι σου. Το να περάσεις χρόνο με άτομα που εσύ θεωρείς οικογένειά σου είναι πολύ σημαντικό για εσένα σήμερα και το επιδιώκεις, για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Από το απόγευμα και μετά, σε πιάνουν τα δικά σου και σα να μην ξέρεις τι θέλεις τελικά. Γίνεσαι νευρικός και κυκλοθυμικός και το ότι δεν μπορούν να σε καταλάβουν – χωρίς φυσικά να πεις κάτι εσύ – σε ενοχλεί. Καλό είναι να είσαι προσεκτικός στα οικονομικά σου σήμερα.

Ιχθύες

Ιχθύ μου, σήμερα βγαίνεις κάπως από το καβούκι σου και επιθυμείς να επικοινωνήσεις με ωραίο και ευγενικό τρόπο, να αποφύγεις τις εντάσεις και να αναπτύξεις συζητήσεις που θα σε ανεβάσουν ακόμα περισσότερο ψυχολογικά. Η πιθανότητα να επιδοθείς σε ένα όμορφο φλερτ είναι ακόμα περισσότερες. Από το μεσημεράκι και μετά, αντιλαμβάνεσαι πως αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσεις να διατηρήσεις ανεπηρέαστες τις απόψεις σου και για αυτό ξεκαθαρίζεις τη θέση σου σε κάποια πράγματα κάπως… νευρικά. Τώρα, καλό είναι να μην «αποθεώσεις» άτομα μέσα στο κεφάλι σου, γιατί θα απογοητευτείς.





Πηγή: skai.gr

