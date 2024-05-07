Αυξάνεται η ένταση στην Κίτρινη Θάλασσα έπειτα από το «θερμό επεισόδιο» που σημειώθηκε όταν κινεζικό μαχητικό αεροσκάφος εκτόξευσε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού της Αυστραλίας το περασμένο Σαββατοκύριακο πάνω από τα διεθνή ύδατα.

Ειδικότερα, το αυστραλιανό ελικόπτερο MH-60R Seahawk περιπολούσε στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την εφαρμογή των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών στη Βόρεια Κορέα τη στιγμή του συμβάντος, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας στην Καμπέρα, προσθέτοντας ότι η κίνηση έθεσε τη ζωή του πληρώματος του ελικοπτέρου σε κίνδυνο.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την ενέργεια. «Αυτός ήταν ένας μη ασφαλής ελιγμός που ενέχει κίνδυνο για το αεροσκάφος και το προσωπικό», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ρίτσαρντ Μάρλες.

Το κινεζικό αεροσκάφος «έριξε φωτοβολίδες περίπου 300 μέτρα μπροστά από το ελικόπτερο Seahawk και περίπου 60 μέτρα πάνω από αυτό», είπε ο Μαρλς.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί, αλλά οι φωτοβολίδες μπορεί να οδηγήσουν στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου εάν χτυπήσουν και καταστρέψουν τα πτερύγια του ρότορα ή αν εισχωρήσουν στους κινητήρες του.

Το περιστατικό είναι το τελευταίο σε έναν κατάλογο αυξανόμενων συγκρούσεων στα διεθνή ύδατα μεταξύ του στρατού της Κίνας και άλλων κρατών, και έρχεται την ώρα που η Καμπέρα και το Πεκίνο επιδιώκουν μια προσέγγιση μετά από χρόνια εμπορικών διαφορών και τεταμένων σχέσεων.

Το MH-60 Seahawk είναι ένα δικινητήριο ελικόπτερο και μεταφέρει τριμελές πλήρωμα, σύμφωνα με το Αυστραλιανό Ναυτικό.

Το αυστραλιανό ελικόπτερο επιχειρούσε από το αντιτορπιλικό HMAS Hobart στα διεθνή ύδατα της Κίτρινης Θάλασσας στο πλαίσιο της Επιχείρησης Argos, της συμβολής της Καμπέρας σε μια πολυεθνική προσπάθεια επιβολής των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών κατά της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με δήλωση του αυστραλιανού υπουργείου Άμυνας.



Πηγή: skai.gr

