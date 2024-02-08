Η φινλανδική κυβέρνηση θα παρατείνει το κλείσιμο των σημείων διέλευσης στα σύνορα της με την Ρωσία έως τις 14 Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Φινλανδία έκλεισε τα ανατολικά της σύνορα με την Ρωσία στα τέλη του περασμένου έτους εν μέσω ενός αυξανόμενου αριθμού αφίξεων από χώρες συμπεριλαμβανομένων της Συρίας και της Σομαλίας. Κατηγόρησε την Μόσχα ότι κατευθύνει μετανάστες στα σύνορα, ισχυρισμό τον οποίο αρνήθηκε το Κρεμλίνο.

Οι φινλανδικές αρχές διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι περισσότεροι μετανάστες θα φθάσουν από την Ρωσία εάν η κυβέρνηση άρει το κλείσιμο των σημείων διέλευσης, αναφέρει σήμερα στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Υπάρχουν τουλάχιστον εκατοντάδες αλλά ενδεχομένως χιλιάδες μετανάστες κοντά στην ρωσική πλευρά των συνόρων που περιμένουν την ευκαιρία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Φινλανδία» ανέφερε σε δηλώσεις της η υπουργός Εσωτερικών Μάρι Ράντανεν.

Συνολικά 1.323 αιτούντες άσυλο έφθασαν πέρυσι στην Φινλανδία από την Ρωσία στο διάστημα μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις φινλανδικές συνοριακές αρχές.

Η μεταναστευτική αρχή της Φινλανδίας δήλωσε τον Ιανουάριο στο Reuters ότι δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν περίπου 160 μετανάστες οι οποίοι πιθανότατα συνέχισαν την πορεία τους προς άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

