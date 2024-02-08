Ισραηλινά αεροσκάφη βομβαρδίζουν από το πρωί της Πέμπτης περιοχές στη Ράφα, στα νότια σύνορα, σύμφωνα με μαρτυρίες στο Reuters, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους κατά τη διάρκεια επιδρομών σε δύο σπίτια. Τα τανκς βομβάρδισαν επίσης ορισμένες περιοχές στην ανατολική Ράφα, εντείνοντας τους φόβους των κατοίκων για επικείμενη χερσαία επίθεση, σε μια περιοχή που έχει βρει καταφύγιο το ήμισυ του πληθυσμού της Γάζας.

Οι υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν προειδοποιήσει για ανθρωπιστική καταστροφή εάν το Ισραήλ ακολουθήσει την απειλή του και εισέλθει σε μια από τις τελευταίες εναπομείναντες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Οι βομβαρδισμοί έρχονται μία μόλις ημέρα αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την πρόταση της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός ότι η νίκη είναι εφικτή και μόλις μήνες μακριά ενώ παράλληλα έδωσε εντολή στα ισραηλινά στρατεύματα να προετοιμαστούν για να εισέλθουν στην πόλη Ράφα.

Στη Ράφα, έχουν βρει καταφύγιο πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές, χωρίς τρόφιμα και φάρμακα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε την Τετάρτη ότι η ώθηση στη Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο θα «αυξάνει αυτό που είναι ήδη ένας ανθρωπιστικός εφιάλτης με ανείπωτες περιφερειακές συνέπειες».

Όσοι κατέφυγαν στη συνοριακή πόλη, σχεδόν το ήμισυ των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας, αντιμετωπίζουν μια τρομακτική επιλογή: να παραμείνουν στην υπερπλήρη Ράφα και να περιμένουν την επίθεση, διαφορετικά κινδυνεύουν να μετακινηθούν βόρεια μέσα από μια περιοχή συνεχιζόμενων μαχών.

Πηγή: skai.gr

