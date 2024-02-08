Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένας πρόσφυγας από το Αφγανιστάν που κατηγορείται από τη βρετανική υπηρεσία ασφαλείας MI5 ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας εργάστηκε για το Foreign Office, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά επίσης τη μυστική υπηρεσία πληροφοριών ασφαλείας MI6 και την υπηρεσία παρακολούθησης επικοινωνιών GCHQ.

Όπως αποκαλύπτουν οι Times επικαλούμενοι δικαστικές καταθέσεις, ο γνωστός μόνο ως C2 ύποπτος πράκτορας πιστεύεται ότι είχε στρατολογηθεί από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU από πολύ νεαρή ηλικία.

Κατηγορείται ότι είχε πει ψέματα στις βρετανικές αρχές το 2000 πως διωκόταν από τους Ταλιμπάν για να λάβει άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχοντας λάβει βρετανική αλλά και ρωσική υπηκοότητα εργάστηκε για τον βρετανικό κρατικό μηχανισμό και στο πλαίσιο των καθηκόντων του είχε συναντηθεί με τους πρωθυπουργούς Κάμερον και Μπράουν, καθώς επίσης με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η MI5 του αφαίρεσε τη βρετανική υπηκοότητα το 2019 και ο C2 που αρνείται τις κατηγορίες έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής, η οποία εξετάζεται τώρα από την Ειδική Επιτροπή Μεταναστευτικών Εφέσεων.

