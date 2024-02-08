Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται από όλες τις κατευθύνσεις στην πόλη Αβντίβκα

Μεγάλος αριθμός Ρώσων στρατιωτών επιτίθενται στην Αβντίβκα, στην ανατολική Ουκρανία από όλες τις κατευθύνσεις και η κατάσταση γίνεται όλο και δυσκολότερη για τα ουκρανικά στρατεύματα που υπερασπίζονται την πόλη, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχός της.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία στο ανατολικό μέτωπο, στη βιομηχανική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας και προσπαθούν να αποκόψουν τις γραμμές εφοδιασμού και να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στην Αβντίβκα από τον Οκτώβριο.

"Ο εχθρός πιέζει από όλες τις κατευθύνσεις. Επιτίθενται με πολλές δυνάμεις", ανέφερε σε τηλεοπτικές δηλώσεις ο δήμαρχος της Αβντίβκα Βιτάλι Μπαράμπας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση "πολύ δύσκολη και καυτή".

Η Αβντίβκα, η οποία επηρεάστηκε από τις εχθροπραξίες στην περιοχή από το 2014 που κλιμακώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2022 όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, έχει υποστεί βαριές ζημιές.

Μόνο 941 κάτοικοι μένουν τώρα στην πόλη που αριθμούσε κάποτε 32.000 κατοίκους και έχει ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής κωκ, είπε ο Μπαράμπας.

Η πτώση της Αβτνίβκα θα χαιρετιστεί από τις ρωσικές αρχές ως μια νίκη που κερδήθηκε με κόπο ενόψει των εκλογών του επόμενου μήνα στις οποίες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται ευρέως πως θα επανεκλεγεί.

Στο καθημερινό δελτίο του για την κατάσταση στην Αβντίβκα, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως οι στρατιώτες του Κιέβου επιβραδύνουν της ρωσικές δυνάμεις.

"Οι στρατιώτες μας κρατούν γερά την άμυνα, επιφέροντας σημαντικές απώλειες στους εισβολείς", ανέφερε.

Οι χερσαίες δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν πως η κατάσταση είναι τεταμένη σε όλο το ανατολικό τμήμα της χώρας.

"Ο εχθρός προσπαθεί να περάσει μέσα από την άμυνά μας στην περιοχή του Τσάσιβ Γιαρ (στην περιοχή Ντονέτσκ) και καταφεύγει σε τοπικές ενέργειες από μικρές ομάδες εφόδου υπό το κάλυμμα drones [μη επανδρωμένων αεροσκαφών) και του πυροβολικού", ανέφερε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

