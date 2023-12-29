Ριπές έως και 75 μίλια/ώρα (120 χλμ/ώρα) αναμένεται να χτυπήσουν τις ακτές της νότιας Αγγλίας και της Ουαλίας αυτό το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα που άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου προσπαθούν να επιστρέψουν στην καθημερινότητα μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η καταιγίδα Γκέριτ.

Το Met Office εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους στα νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά, την Ανατολική Αγγλία και την Ουαλία από τις 11 το πρωί του Σαββάτου έως τις 3 το πρωί της Κυριακής, παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ξεχωριστές κίτρινες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν για χιονόνερο και χιόνι στη Σκωτία και βροχή στη Βόρεια Ιρλανδία το Σάββατο.

Όσοι αναμένεται να περάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αναζητήσουν ζεστά μέρη καθώς αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα παγωμένη νύχτα.

Περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν και πάλι τα πατήματά τους μετά τον όλεθρο που προκάλεσε το πέρασμα της καταιγίδας Gerrit η οποία άφησε πίσω της εκτός από υλικές καταστροφές και τρεις νεκρούς.

Περίπου 1.500 σπίτια στη Σκωτία πέρασαν και δεύτερη νύχτα χωρίς ρεύμα ενώ ένας κεραυνός που έπεσε έπληξε προμήθειες στην Ουαλία την Πέμπτη.

Η Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) ανακοίνωσε ότι έχει αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση σε περισσότερες από 46.000 κατοικίες, με τους ανθρώπους στα βορειοανατολικά και το Shetland να έχουν πληγεί περισσότερο.

Αλλά και στο Tameside, οι πολίτες προσπαθούν να ορθοποδήσουν μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από το πέρασμα ενός ισχυρού ανεμοστρόβιλου που κατέστρεψε δέντρα και στέγες.

Όσον αφορά την κίνηση στους σιδηροδρόμους η ScotRail είπε ότι πολλές γραμμές άνοιξαν ξανά, αλλά προέτρεψε τους επιβάτες να ελέγξουν τα δρομολόγια πριν ταξιδέψουν.

Στην Ουαλία, ο απόηχος της κακοκαιρίας θα επηρεάσει τα σιδηροδρομικά δρομολόγια μέχρι τη Δευτέρα.

Πολλά από τα δρομολόγια στα πορθμεία ακυρώθηκαν και υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της καταιγίδας, με τον αερομεταφορέα DFDS να επιβεβαιώνει ότι τα δρομολόγια μεταξύ Ντόβερ και Γαλλίας καθυστέρησαν λόγω των ισχυρών ανέμων στη Μάγχη.

Τα αεροπορικά ταξίδια εντός και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου διακόπηκαν, με ακυρώσεις, αλλά τα περισσότερα δρομολόγια έχουν επανέλθει κανονικά.

