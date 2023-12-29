Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, με τα στελέχη του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας μετά την παραβίαση των συνόρων της χώρας από «αντικείμενο» που προήλθε από τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας.

Polish President Andrzej Duda starts emergency meeting with the National Security Bureau after a suspected Russian missile strikes Poland.



«Το πρωί, άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας από την πλευρά των συνόρων με την Ουκρανία και από τη στιγμή που διέσχισε τα σύνορα μέχρι που εξαφανίστηκε το σήμα παρακολουθείτο από τα ραντάρ του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας», ανέφερε η Διοίκηση Επιχειρήσεων στην πλατφόρμα X.

«Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο διοικητής επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων κινητοποίησε τις δυνάμεις και πόρους που είχε στη διάθεσή του».

Όλα δείχνουν ότι το αντικείμενο που εισήλθε σήμερα στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν πιθανότατα ρωσικός πύραυλος, ο οποίος στη συνέχεια επέστρεψε στην Ουκρανία, δήλωσε Πολωνός στρατηγός.

