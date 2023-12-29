Αρχηγός των κατασκόπων Πούτιν υπόσχεται να αποτρέψει παρεμβάσεις στις εκλογές

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σε ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα ότι οι κατάσκοποι της Ρωσίας θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να αποτρέψουν έξωθεν παρεμβάσεις στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα, σε δηλώσεις που έκανε απευθυνόμενος σε στρατιωτικούς, ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, ένα βήμα που είναι βέβαιο ότι θα του επιτρέψει να παραμείνει στην εξουσία τουλάχιστον για ακόμη έξι χρόνια.

Ο Πούτιν, στον οποίο παραδόθηκε η προεδρία από τον Μπορίς Γιέλτσιν την τελευταία ημέρα του 1999, ηγείται ήδη της χώρας για διάστημα μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη από την εποχή του Ιωσήφ Στάλιν, υπερβαίνοντας ακόμη και την θητεία των 18 χρόνων του Λεονίντ Μπρέζνιεφ.

«Ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός θα λάβει χώρα το Νέο Έτος, η εκλογή του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας» δηλώνει στο βιντεοκλίπ ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) Σεργκέι Ναρίσκιν.

«Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αποτρέψουμε οποιεσδήποτε απόπειρες εξωτερικής παρέμβασης».

Πολιτικοί της αντιπολίτευσης λένε ότι οι εκλογές είναι απλά ένα φύλλο συκής της δημοκρατίας για να καλύψει την διεφθαρμένη όπως θεωρούν δικτατορία στη Ρωσία του Πούτιν.

Οι υποστηρικτές του Πούτιν απορρίπτουν αυτή την ανάλυση, επισημαίνοντας κάποιες ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η αποδοχή του ξεπερνά το 80%.

Λένε ότι ο Πούτιν έχει αποκαταστήσει την τάξη και μέρος της επιρροής που έχασε η Ρωσία κατά τη διάρκεια του χάους που συνόδευσε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

