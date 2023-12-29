Ο Μπορέλ καταδικάζει τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε σήμερα μία από "τις πιο σημαντικές επιθέσεις" της Ρωσίας που "έπληξε πόλεις και τον πληθυσμό" στην Ουκρανία σήμερα, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους.

"Πρόκειται για μια νέα σειρά άνανδρων και τυφλών χτυπημάτων πλήττοντας σχολεία, έναν σταθμό μετρό και ένα νοσοκομείο, που προκάλεσαν τουλάχιστον δεκαέξι θανάτους", ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. "Η ΕΕ θα σταθεί δίπλα στην Ουκρανία, για όσο χρειαστεί", υποσχέθηκε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

