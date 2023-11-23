Συνάντηση υπουργών Άμυνας Τουρκίας και Βρετανίας - Στην ατζέντα το αίτημα της Άγκυρας για Eurofighter

Με τον Βρετανό ομόλογό του Γκραντ Σαρπ συναντήθηκε σήμερα στην Άγκυρα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουρέλ. Στην ατζέντα των συνομιλιών ήταν, μεταξύ άλλων, το αίτημα της Τουρκίας για αγορά μαχητικών αεροσκαφών.

«Θα θέλαμε να αναπτύξουμε την υπάρχουσα συνεργασία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε πολλούς τομείς, κυρίως αναφορικά με το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος μας, KAAN, καθώς και σε νέους τομείς, όπως τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας μετά τη συνάντηση, τονίζοντας πως «εκφράσαμε από κοινού την αποφασιστικότητά μας για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας μας».

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ, μιλώντας στις 16 Νοεμβρίου στο τουρκικό κοινοβούλιο, είχε επιβεβαιώσει ότι, μετά το «ναυάγιο» στην προσπάθεια απόκτησης αμερικανικών F-35, διεξάγονται συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία για τα ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη και ότι οι δύο χώρες προσπαθούν να κάμψουν τις αντιρρήσεις της Γερμανίας.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς TFX (ΚΑΑΝ) και το αίτημα της Τουρκίας για απόκτηση Eurofighter Typhoon.

«Συζητήσαμε πολλούς τομείς αμοιβαίας συνεργασίας. Οι σχέσεις μας είναι πολύ σημαντικές για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε δύο έμπειρες χώρες που καταπολεμούν την τρομοκρατία με τον σωστό τρόπο. Ως εκ τούτου, η συνεργασία μας έχει μεγάλο βάθος» σημείωσε.

Ο Γκραντ Σαπς δήλωσε ακόμη ότι λόγω των συγκρούσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, ο κόσμος είναι πολύ λιγότερο σταθερός από ό,τι ήταν επί αρκετά χρόνια. Γκιουλέρ και Σαπς υπέγραψαν Διακήρυξη Πρόθεσης Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Βρετανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

