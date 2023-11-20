Χουριέτ: «O Ερντογάν πρότεινε στον Σολτς να δώσει τουρκικά drones για να πάρει Eurofighters»

Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Χουριέτ», Αμπντουλκαντίρ Σελβί, υποστηρίζει σε άρθρο του ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε στον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να δώσει στη Γερμανία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως αντάλλαγμα για τα μαχητικά Eurofighters.

«Παρεμπιπτόντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το δείπνο με το Γερμανό καγκελάριο πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα. Ο Σολτς δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτά τα θέματα. Έδειξε σεβασμό απέναντι στον Ερντογάν. Οι πωλήσεις UAV και UCAV με αντάλλαγμα αεροσκάφη Eurofighter ήρθαν στο προσκήνιο. Το έγραψα αυτό για να μην τρομάξουν οι Γερμανοί κομπλεξικοί ανάμεσά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τούρκος δημοσιογράφος, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από τη Γερμανία είχε υποστηρίξει πάντως στους δημοσιογράφους ότι στο τετ α τετ με τον Όλαφ Σολτς δεν συζητήθηκε καν το θέμα των ευρωπαϊκών μαχητικών. Τις συζητήσεις επισκίασε η «θυελλώδης» συνέντευξη Τύπου.

Το Βερολίνο δεν φέρεται διατεθειμένο ανάψει το «πράσινο φως» για την πώληση Eurofighter στην Τουρκία, όντας συμπαραγωγός με Ισπανία και Βρετανία που φέρονται να συμφωνούν με την Άγκυρα. Στο θέμα αυτό βέβαια, ρόλο και λόγο έχουν και οι Αμερικανοί, με εξαρτήματα του μαχητικού να είναι αμερικανικά.

Πηγή: skai.gr

