Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ ενέτεινε σήμερα τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, όπου έχασε επτά μαχητές της, μεταξύ των οποίων και μέλη της μονάδας ειδικών δυνάμεων, από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Σε αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για περισσότερες από 20 επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών ισραηλινών θέσεων. Μεταξύ αυτών των επιθέσεων ήταν και η εκτόξευση 48 ρουκετών Κατιούσα σε μια στρατιωτική βάση κοντά στην πόλη Σάφεντ, στο βόρειο Ισραήλ, καθώς και η ρίψη ενός πυραύλου Μπουρκάν, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει μεγάλο φορτίο εκρηκτικής ύλης.

«Σε απάντηση για τα πυρά προς το Ισραήλ (…) ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη του Τσαχάλ έπληξαν τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ και θέσεις εκτόξευσης ρουκετών στον Λίβανο» ανέφερε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ προχώρησε επίσης σε βομβαρδισμούς σε μεθοριακά χωριά στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο της χώρας (ANI), χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Αυτή η κλιμάκωση σημειώνεται μετά τον θάνατο πέντε μαχητών της σιιτικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και ο γιος του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ, του Μοχάμεντ Ράαντ, από ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ο Αμπάς Ράαντ σκοτώθηκε μαζί με άλλα τέσσερα μέλη της οργάνωσης από ισραηλινό πλήγμα σε ένα σπίτι στο χωριό Μπέιτ Γιαχούν αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στην οικογένειά του.

Μια πηγή της Χεζμπολάχ είπε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και δύο επικεφαλής της Δύναμης Ραντουάν, των «ειδικών δυνάμεων» της οργάνωσης.

Σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην κηδεία του Αμπάς Ράαντ στην κοινότητα Τζμπάα, στον νότιο Λίβανο. Πολλοί κρατούσαν σημαίες της Χεζμπολάχ και της Παλαιστίνης.

«Η αντίσταση κάνει μεγάλες θυσίες αλλά αποδεικνύει επίσης ότι είναι ισχυρή, από τον Λίβανο και την Παλαιστίνη, μέχρι την Υεμένη και το Ιράκ» είπε στην κηδεία ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος, ο Χάσεμ Σαφιεντίν. Αναφερόμενος στην ανακωχή που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ αύριο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, εκτίμησε ότι το γεγονός ότι την δέχτηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδεικνύει ότι «είναι ανίκανος να απελευθερώσει δια της βίας τους αιχμαλώτους (…) και να εξοντώσει τη Χαμάς και την αντίσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

