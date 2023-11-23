Η Σερβία αγόρασε 11 ρωσικής κατασκευής στρατιωτικά ελικόπτερα Mi-35 από την Κύπρο, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την πολεμική της αεροπορία και να παραμείνει κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή, διεμήνυσε σήμερα Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάντρ Βούτσιτς.

Η κυπριακή κυβέρνηση και η Σερβία συμφώνησαν το 2021 για την αγορά πεπαλαιωμένων ελικοπτέρων Μi-35 που χρειάζονται επισκευή, έναντι απροσδιόριστης τιμής, μέρος της οποίας το Βελιγράδι αντιστάθμισε με την εξαγωγή όπλων σερβικής κατασκευής.

«Πληρώσαμε περισσότερα από το ήμισυ της αξίας τους στους Κύπριους αδελφούς μας με τα δικά μας όπλα…κυρίως… πυροβολικού», δήλωσε ο Βούτσιτς στους δημοσιογράφους κατά την/ διάρκεια παρουσίασης στην αεροπορική βάση Μπατάγνιτσα (Batajnica) κοντά στο Βελιγράδι.

Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης μια πώληση 48 σερβικής κατασκευής αυτοκινούμενων οβιδοβόλων αξίας 311 εκατομμυρίων ευρώ σε χώρα που δεν κατονόμασε. «Η διαδικασία πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το κοινοβούλιο», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Η Σερβία, υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς στα Δυτικά Βαλκάνια, εξακολουθεί να βασίζεται στην πρώην σοβιετική στρατιωτική τεχνολογία, αλλά τα τελευταία χρόνια άρχισε να αγοράζει δυτικά και κινεζικά οπλικά συστήματα και αεροσκάφη.

Τον Ιούνιο ο Βούτσιτς είχε αναφέρει ότι το Βελιγράδι διεξάγει συνομιλίες για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Rafale από την γαλλική εταιρεία Dassault. Η Σερβία έχει ήδη αγοράσει ελικόπτερα από την Airbus και μεταγωγικά αεροσκάφη.

Η Σερβία είναι ουδέτερη στρατιωτικά, αλλά συμμετέχει στην Σύμπραξη του ΝΑΤΟ για την Ειρήνη, ένα πρόγραμμα για τις χώρες που δεν φιλοδοξούν να ενταχθούν στην συμμαχία.

Το Βελιγράδι έχει περιορίσει την στρατιωτική συνεργασία με την Μόσχα αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και έχει καταδικάσει την εισβολή. Ωστόσο, εν αντιθέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες δυτικές χώρες, δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Σερβίας ανέρχεται σε 1,43 δισεκ. δολάρια, ή στο 2% του ΑΕΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

