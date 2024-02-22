Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συνάντησης των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών της G20.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις προσπάθειες επίτευξης πλήρους κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, ανέφεραν τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Επί τάπητος ετέθησαν επίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία, η διαδικασία διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, οι συνομιλίες Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας και άλλες περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τέλος, συζητήθηκε το πρόγραμμα των επισκέψεων υψηλού επιπέδου που θα διοργανωθούν την προσεχή περίοδο μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.