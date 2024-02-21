Η Τσεχία συζητά για αγορά 15 Leopard και άλλα 15 ως δώρο από τη Γερμανία

Η κυβέρνηση της Τσεχίας συζητά με τη Γερμανία να λάβει 15 άρματα Leopard 2A4 ως δώρο για τη στήριξη που παρέχει στην Ουκρανία αλλά και την πιθανότητα να αγοράσει άλλα τόσα από τη γερμανική αμυντική βιομηχανία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Οι Τσέχοι έχουν ήδη λάβει 15 τέτοια άρματα ως δωρεά από τη Γερμανία και σχεδιάζουν να παραγγείλουν δεκάδες από την πιο σύγχρονη εκδοχή των Leopard, τα 2Α8, τα επόμενα χρόνια.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα 15 άρματα που θα αγοραστούν θα κοστίσουν λίγες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και θα βοηθήσουν να βελτιωθούν οι δυνατότητες της χώρας η οποία προχωρά στην αλλαγή του σοβιετικής εποχής οπλισμού της, τον οποίο έχει δωρίσει σε μεγάλο βαθμό στην Ουκρανία.

«Εάν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, ο τσεχικός στρατός (…) μετά το 2030 θα έχει περισσότερα από 100 άρματα Leopard σε ενεργή υπηρεσία και ως εφεδρείες. Τα Leopard κατασκευάζονται από κοινού από τις βιομηχανίες Rheinmetall και Krauss-Maffei Wegmann.

Εκτός από τα 15 άρματα 2Α4 που της δώρισε η Γερμανία, η Τσεχία χρησιμοποιεί ακόμη 30 εκσυγχρονισμένα σοβιετικά T-72M4CZ και μερικά μη εκσυγχρονισμένα T-72, όμως τα περισσότερα από αυτά τα έχει ήδη δώσει στην Ουκρανία. Η Τσεχία ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε βαρύ οπλισμό στην Ουκρανία το 2022, μεταξύ άλλων 62 άρματα T-72, 16 αντιαεροπορικά συστήματα και έξι ελικόπτερα, υπενθύμισε σήμερα ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα, σύμφωνα με το πρακτορείο CTK. Άλλος εξοπλισμός έχει σταλεί επίσης στο Κίεβο μέσω ιδιωτικών εταιρειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

