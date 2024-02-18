Συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Μόναχο, στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν περιφερειακά και διμερή θέματα, εστιάζοντας στην παρακολούθηση όσων συμφωνήθηκαν στο 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, τα επόμενα βήματα ενόψει επικείμενων συναντήσεων για τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την προετοιμασία της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 'Αγκυρα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan σήμερα στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου. pic.twitter.com/AVIkTwoqzO — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 18, 2024

Σε σχέση με την τουρκική ακταιωρό στα Ίμια, συμφώνησαν να διατηρηθεί το καλό κλίμα. Συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν εκ νέου και είδαν αναλυτικά τα θέματα εφαρμογής θετικής ατζέντας . Ο Γεραπετριτης είπε «όταν υπάρχουν προβλήματα, τα λύνουμε. Επεμβαίνουμε από πάνω μέχρι κάτω για να αποφεύγουμε κρίσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

