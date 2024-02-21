Σουηδία: Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιμένουν να προειδοποιούν για τη ρωσική απειλή

Οι σουηδικές υπηρεσίες πληροφοριών (SÄPO) προειδοποίησαν σήμερα για την εδαφική απειλή που τίθεται από τη ρωσική κατασκοπεία, κυρίως στην Αρκτική, ενόψει της πιθανής ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Η Σουηδία έβαλε τέλος σε δύο αιώνες στρατιωτικής ουδετερότητας υποβάλλοντας αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για την ένταξή της, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα ψηφοφορία στο ουγγρικό κοινοβούλιο, που συνιστά το τελευταίο εμπόδιο.

Η Ρωσία, όπως και η Κίνα, "διενεργεί δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια στο βόρειο άκρο της Σουηδίας", γράφει η SÄPO στην ετήσια έκθεσή της για την αξιολόγηση των απειλών.

Η ένταξη της Φινλανδίας, και η αναμενόμενη της Σουηδίας, επεκτείνει τα σύνορα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις περιοχές της Αρκτικής.

"Το ενδιαφέρον της Ρωσίας για τη βόρεια Σουηδία αφορά κυρίως τις σουηδικές στρατιωτικές δυνατότητες", συνεχίζει η SÄPO.

Η επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Σαρλότ φον 'Εσεν έκρινε ότι η κατάσταση ασφαλείας έχει επιδεινωθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

"Ο ολοκληρωτικός πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας συνεχίζεται, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι σοβαρή μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου και, στη Σουηδία, αυξήσαμε πέρυσι το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής", δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η SÄPO εκτιμά ότι οι δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια της χώρας "διεξάγονται σε μεγάλο μέτωπο και ξένες δυνάμεις δρουν επιθετικά".

Η υπηρεσία επικαλείται κυρίως την παράνομη απόκτηση τεχνολογιών που μπορεί να ενδιαφέρουν την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας.

Ο Σεργκέι Σκβορτσόφ, ένας 60χρονος Ρωσοσουηδός, προσήχθη σε δίκη για παράνομη μεταφορά δυτικών τεχνολογιών στη Ρωσία. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο άνδρας είχε εξάγει αυτό το υλικό αλλά τον άφησε ελεύθερο κρίνοντας ότι δεν έχει αποδειχθεί η κατασκοπεία.

Τον Ιανουάριο του 2023, ένας πρώην πράκτορας των σουηδικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο Πέιμαν Κία, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Τη Δευτέρα, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας της Σουηδίας (MUST) ανέφερε επίσης τη Ρωσία ως τη μεγαλύτερη απειλή.

"Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία θα επικεντρώνει εκεί τους πόρους της, αλλά θα ήταν λάθος να σκεφθούμε ότι μια προσωρινή μείωση των ρωσικών ικανοτήτων στην περιοχή μας, μας προσφέρει μια ανάπαυλα", δήλωσε ο αρχηγός της MUST, Τόμας Νίλσον, σε ανακοίνωση.

Η SÄPO προειδοποίησε επίσης για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών της Κίνας και του Ιράν.

Η Κίνα αποκτά "τις σουηδικές καινοτομίες, την τεχνολογική τεχνογνωσία και τις γνώσεις αιχμής στη βιομηχανία και τα πανεπιστήμια", σύμφωνα με την έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

