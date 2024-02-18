Μπλίνκεν στο Μόναχο: «Σχεδόν όλες οι αραβικές χώρες θέλουν να εξομαλύνουν» τις σχέσεις τους με το Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έκανε λόγο χθες Σάββατο για μια «εξαιρετική ευκαιρία» στη Μέση Ανατολή, καθώς «σχεδόν όλες οι αραβικές χώρες» επιθυμούν κάποια στιγμή να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

«Διαφαίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία για το Ισραήλ να μπει τους επόμενους μήνες οριστικά τέλος σε αυτό τον κύκλο» βίας, εκτίμησε από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Σχεδόν όλες οι αραβικές χώρες θέλουν τώρα να ενταχθεί το Ισραήλ στην περιοχή, να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους μαζί του, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας και δεσμεύσεις ώστε το Ισραήλ να αισθανθεί πιο ασφαλές» συνέχισε

Οι δηλώσεις αυτές Μπλίνκεν έγιναν την ώρα που το Ισραήλ προετοιμάζεται να επιτεθεί στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας όπου έχει καταφύγει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του θύλακα, με στόχο, όπως λέει, να εντοπίσει μαχητές της Χαμάς. Το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να εξαλείψει τη Χαμάς μετά την επίθεσή της, αλλά δεν αναφέρεται ανοικτά στο ζήτημα του μέλλοντος της Γάζας μετά τον πόλεμο.

«Αυθεντικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη (…) για την αναμόρφωση της Παλαιστινιακής Αρχής» προκειμένου να γίνει «ένας καλύτερος εταίρος για το μέλλον”, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός υπουργός, δηλώνοντας ότι είναι “απαραίτητο” να δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος.

Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Κατάρ και την Αίγυπτο, εργάζονται προς μια εκεχειρία στον πόλεμο που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι Ισραηλινοί όμηροι και να φτάσει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα.

Στο Μόναχο ο Μπλίνκεν είχε συνομιλίες και με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος εκτίμησε ότι είναι σημαντικό το Ισραήλ να εργαστεί προς την προσέγγιση με τη Σαουδική Αραβία. Μια προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών θα αποτελέσει “νίκη επί των δολοπλοκιών” της Χαμάς, δήλωσε ο Χέρτζογκ.

“Πιστεύω ειλικρινά ότι το να προχωρήσουμε προς την εξομάλυνση και το να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια είναι μια πολύ σημαντική ιστορική ευκαιρία”, πρόσθεσε, ζητώντας από όλες τις πλευρές “να αδράξουν την ευκαιρία”.

Απαντώντας άμεσα στα σχόλια του Μπλίνκεν για τις άλλες αραβικές χώρες, ο Ισραηλινός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν “ευκαιρίες”, σημειώνοντας ότι θα πρέπει “να εξεταστούν σε βάθος”.

“Ωστόσο, πριν από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να διατηρηθεί η ασφάλεια του Ισραήλ. Και για αυτό πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο της υπονόμευσης και της εξάλειψης των βασικών υποδομών της Χαμάς”, υπογράμμισε ο Χέρτζογκ.

Η Σαουδική Αραβία είχε επαναλάβει στις αρχές του μήνα ότι “δεν θα έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ” αν δεν αναγνωριστεί ένα παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και για όσο συνεχίζεται η “επίθεση” στη Γάζα.

Εξάλλου χθες, μιλώντας επίσης από τη Διάσκεψη του Μονάχου, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν δήλωσε ότι ο μόνος δρόμος προς την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, είναι μέσω της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους.

Όταν ρωτήθηκε σε πάνελ στη Διάσκεψη σχετικά με την εγκαθίδρυση σχέσεων με το Ισραήλ, ο πρίγκιπας Φαϊσάλ είπε ότι το βασίλειο αυτή τη στιγμή εστιάζει σε μια εκεχειρία στον πόλεμο της Λωρίδα της Γάζας.

Η Σαουδική Αραβία δεν εντάχθηκε στις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020, που υπογράφηκαν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και επέτρεψαν στο Μπαχρέιν, το Μαρόκο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποκτήσουν επίσημες σχέσεις με το Ισραήλ.

ΕΜ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.