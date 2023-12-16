Συναγερμός στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο - Αναφορές για ρωσικές επιθέσεις με drones

Εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο καθώς σήμανε συναγερμός στην αντιαεροπορική άμυνα της ουκρανικής πρωτεύουσας για ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε πως οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας είχαν κινητοποιηθεί για να αναχαιτίσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

